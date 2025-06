Conférence

Depuis les années 1990, l’histoire de la rivalité américano-soviétique a été revisitée en profondeur par la Nouvelle histoire de la Guerre froide. S’appuyant sur de nouvelles sources, et sur les apports de l’histoire transnationale et connectée et de l’histoire globale, les chercheurs ont en particulier souligné la la diversité des acteurs impliqués et des terrains investis, l’importance des dynamiques locales et proposé d’autres regards sur la périodisation du conflit. Cette conférence présentera les points saillants de ce renouvellement historiographique en cours.