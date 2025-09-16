Documentaire

Parmi les mystères les plus marquants de la guerre froide se cache l’affaire Farewell. En 1980, Vladimir Vetrov, alias “Farewell”, agent du KGB marginalisé, choisit de trahir son camp. Il livre à la DST une mine d’informations explosives : l’identité de centaines d’espions soviétiques et la liste des technologies volées à l’Occident depuis des décennies.

Cette révélation secoue le monde occidental. France, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis prennent conscience de l’ampleur d’un pillage industriel orchestré par le KGB. Alerté par François Mitterrand, Ronald Reagan lance alors une contre-offensive stratégique, une opération discrète, mais redoutable, qui aurait, selon certains, accéléré l’effondrement de l’URSS. Ce récit dévoile les coulisses d’une affaire d’espionnage et de trahison qui a marqué l’Histoire.

Réalisé par Michèle Fines