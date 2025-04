Documentaire

Près de 30 ans après avoir quitté la Maison Blanche, Reagan continue à marquer de son empreinte la politique américaine. Barack Obama lui-même, n’a pas hésité à prôner un retour à « l’esprit Reagan ». Pourtant, aucun Président dans l’histoire des Etats-Unis n’aura autant suscité les passions que Reagan. Adulé par les conservateurs, haï, voire méprisé, par les libéraux, c’est incontestablement un des présidents les plus controversés de l’histoire des USA. Héros de l’Amérique qui a su triompher de « l’Empire du Mal » pour les uns, va-t-en guerre irresponsable qui a failli provoquer le pire avec l’Union Soviétique pour les autres. Aujourd’hui les Américains tirent le bilan de ses années de présidence : or qu’on soit libéral ou conservateur il est au moins un point sur lequel on s’accorde, la présidence Reagan marque un tournant dans l’histoire de la guerre froide, en rupture avec ses prédécesseurs à la Maison Blanche. A travers cet « Enfance d’un Chef », c’est cette histoire que nous allons raconter. L’histoire d’un cowboy mal dégrossi qui se révèle être l’un des plus fins stratèges du 20ème siècle. D’un cowboy qui en changeant le destin de l’Amérique va changer le destin du monde. Grâce aux témoignages exclusifs de proches, comme Georges Shultz, Richard Allen ou Edwin Meese, et d’archives inédites, ce documentaire montre comment un homme proche du communisme dans sa jeunesse deviendra un anticommuniste farouche, puis le président qui fera plier l’URSS. Un documentaire d’Antoine Vitkine.