Documentaire

2024 marque les 80 ans du débarquement en Normandie. Des commémorations internationales sont prévues autour de ce jalon de la campagne de libération de l’Europe du régime nazi. Aujourd’hui encore, pour de nombreuses personnes, le D-Day n’est pas qu’un jour qui a changé la marche du XXe siècle : c’est une date clé de leur histoire familiale.

Le 6 juin 1944, 150 000 soldats britanniques et américains débarquent en Normandie pour libérer l’Europe du joug nazi. Une opération sans précédent qui fait des milliers de victimes dans chaque camp. Et qui a accéléré l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Quatre-vingts ans plus tard, bunkers, mémoriaux, musées et autres cimetières militaires sont là pour rappeler les combats acharnés des jours et des semaines qui ont suivi le D-Day.

Le père et l’oncle de Bernhard Schnabel ont combattu dans la Wehrmacht pendant la bataille de Normandie. Willibald Schnabel est mort en juillet 1944 lors des combats autour de Saint-Lô, son frère Josef a été fait prisonnier puis affecté à des opérations de déminage près de Fécamp après la guerre. Au printemps 2024, Bernhard et sa fille Elena sont retournés sur ces lieux décisifs pour leur histoire familiale. Ils ont emporté des lettres et des journaux intimes, documents qui parlent de peur, mais aussi d’espoir. Le père et la fille découvrent l’endroit où Willibald Schnabel est tombé, ils rencontrent des survivants de l’époque et le petit-fils d’un Français qui s’est occupé du prisonnier Josef Schnabel en 1945. Ils se rendent à Utah Beach, cette plage où d’innombrables GI’s ont perdu la vie, et rencontrent Charles Norman Shay. Quasi centenaire, ce dernier a miraculeusement survécu aux combats d’Omaha Beach. Depuis, il consacre sa vie pour que le souvenir des victimes et des héros de cette lutte pour la liberté soit dignement entretenu. Le vétéran américain et les deux Allemands évoquent la réconciliation entre les peuples et les conflits d’aujourd’hui. Car avec le retour de la guerre en Europe, les commémorations du D-Day sonnent aussi comme un avertissement.

Reportage (Allemagne, 2024, 30mn)

Disponible jusqu’au 05/06/2025