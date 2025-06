Podcast

On se plonge dans l’histoire des relations entre Taïwan et la Chine. Pourquoi Taïwan compte-t-elle autant sur l’échiquier politique et géostratégique ? Quels sont les grands enjeux internationaux autour de ce petit Etat ? Le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclamait la République Populaire de Chine. Repliée sur l’île de Taïwan, la République de Chine est présidée par Chiang Kai Shek, qui estime toujours être le président de tous les Chinois. La guerre froide divise le monde, les deux Chine coexistent et vivent des réalités différentes. Face à la Chine communiste, les Etats-Unis ont choisi de soutenir Taïwan, et son armée. Mais le 25 octobre 1971, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte une résolution qui permet à la République Populaire de Chine de Mao d’occuper le siège de la Chine à l’ONU, autrefois occupé par la République de Chine (Taïwan, dite aussi Formose). Aujourd’hui, la Chine estime que Taïwan est une de ses provinces. Bertrand Henne et Hélène Maquet reçoivent Michel Liégeois, professeur en relations internationales à l’UCLouvain.