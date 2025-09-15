Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’Allemagne écrasée | Janvier – Mars 1945 Alors que les Russes se dirigeaient vers l’Allemagne depuis l’Est et que les alliés occidentaux attaquaient depuis la direction...

Podcast Marius Jacob, le cambrioleur qui a inspiré Arsène Lupin Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant sa vie a inspiré l’une des histoires les plus connues de...

Article 4 informations essentielles sur Albert Einstein Albert Einstein, l’un des plus grands génies de l’histoire de la science, a révolutionné notre compréhension de l’univers. Ses...

Documentaire Joséphine Baker, star, chanteuse, danseuse et… résistante De nombreux auteurs ont fait vivre à leurs personnages la vie qu’ils voulaient. Ian Fleming a passé la guerre...

Documentaire La Wehrmacht, l’armée la plus puissante du monde En 1939 elle était la force militaire la plus puissante du monde. Son nom : la WERHMACHT ! L’organisation...

Documentaire Panzer IV : le char lourd allemand de la Seconde Guerre mondiale En production continue de 1936 à 1945, le Panzer IV était le « cheval de bataille » blindé de l’armée allemande...

Documentaire D-Day 1944 : Opération Overlord 6 juin 1944 le débarquement en Normandie

Podcast Comment les fast-foods ont conquis la France Imaginez vous au « McDo », un burger dans une main et un verre de vin dans l’autre… C’était tout à...

Podcast Qui a eu la peau de la Wehrmacht ? Les 6 et 22 juin 1944, les deux plus grandes opérations de la Seconde Guerre mondiale sont menées par...

Documentaire La naissance du Front Populaire : unité contre le fascisme Le 12 février 1934, Robert Talpain, militant socialiste et passionné d’images, descend dans la rue. Traumatisé par la Grande...

Documentaire Juin 1944 : la Hitlerjungend contre-attaque 6 juin 1944. Constituée seulement que quelques mois avant le débarquement de Normandie, la division SS Hitlerjugend est considérée...

Documentaire Le dernier jour de Jean-Paul Iᵉʳ Un mois seulement après son élection à la tête du Vatican, le souverain pontife succombe à une crise cardiaque....

Documentaire Apollo 13, objectif terre Le 11 avril 1970, le module Apollo 13 décolle pour une mission lunaire. Les trois astronautes titulaires racontent leur...

Documentaire Zeist : Tribunal en exil | Bienvenue en Géozarbie L’ancienne base militaire du Camp de Zeist fut un temps prêtée par les Pays-Bas à l’Ecosse. Pourquoi ? Pour y...

Documentaire Tuez les tous (2/2) L’histoire retient une date : le 6 juin 1994. Ce jour là, au Rwanda, une ethnie décide d’en exterminer...

Documentaire 1915, la globalisation du conflit Des dizaines de milliers d’hommes meurent asphyxiés par des gaz de combat. Un paquebot britannique, le Lusitania est coulé...

Documentaire Vatican : histoires secrètes Le Pape François tente de réformer en profondeur l’Eglise Catholique. Il veut redorer son image et lui redonner une...