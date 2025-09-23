Assassinat de Robert Kennedy, désistement de Lyndon Johnson, retour de Richard Nixon… la campagne présidentielle de 1968 a été marquée par de nombreux rebondissements. Dans le sixième épisode du podcast Mister President par Europe 1 Studio sur l’histoire des présidentielles américaines, Olivier Duhamel revient sur l’élection de 1968 et l’arrivée au pouvoir de Richard Nixon.