Ressources Dans la même catégorie

Podcast Ernst Hanfstaengl, pianiste et confident de Hitler Franck Ferrand et ses invités retracent l’histoire d’Ernst Hanfstaengl, dit « Putzi », pianiste et confident d’Adolf Hitler…

Documentaire Ils voulaient changer le monde: une génération entre amour libre & révolte politique Et si l’histoire de toute une époque se racontait à travers les souvenirs intimes de quatre amis ? Le...

Documentaire Dictateurs et comédiens, des relations tumultueuses Entre fascination et haine, les dictateurs étaient rarement indifférents face aux figures mondiales du divertissement, et à leur popularité.

Documentaire 1993, une nouvelle ère dans l’histoire de la guerre La première attaque sur les tours jumelles ne les a pas fait tomber, mais c’était un avertissement pour ce...

Podcast Le mariage à trois de Lady Di Le mariage à trois de Lady Di fait référence à la relation de Lady Diana Spencer, qui était mariée...

Documentaire Gandhi : la non-violence comme arme En prônant la désobéissance civile, une forme de résistance pacifique, Gandhi a entraîné des milliers d’Indiens dans une lutte...

Podcast L’armée allemande face au débarquement du 6 juin 1944 Le 6 juin 1944, date du débarquement des Alliés sur les plages normandes, est l’une des dates les plus...

Documentaire Documerica, les images oubliées de l’Amérique Documentaire disponible jusqu’au 15/06/2025 En 1970, une vaste mission photographique s’emploie à dresser un état des lieux de la...

Documentaire Ernesto Guevara, le Che Ernesto Rafael Guevara, plus connu comme « Che Guevara » ou « le Che », est un révolutionnaire marxiste et internationaliste ainsi qu’un...

Documentaire 39-45, Les cheminots dans la résistance Pendant la Seconde Guerre mondiale, la SNCF a été guidée par un Etat français qui prônait la collaboration avec...

Documentaire Christianisme : les portes de l’enfer Au début du XXème siècle, l’émergence des dictatures européennes divise la communauté chrétienne. Les institutions religieuses préfèrent la diplomatie...

Documentaire Tiananmen : le parti contre le peuple | Partie 2 Il y a trente ans, les étudiants chinois se soulevaient pour exiger la démocratie et furent victimes d’une sanglante...

Documentaire Tzedek – Les Justes (2/2) En France, en Italie, au Danemark et partout ailleurs, industriels, religieuses ou paysans témoignent des risques qu’ils ont pris...

Podcast Franco, l’Espagne et Dieu Franco a été à la tête de l’Espagne pendant près de 40 ans, une longévité politique impressionnante. Dans un...

Documentaire Hunting Hitler, les dossiers déclassifiés – Le refuge d’Hitler (6/8) En 2014, le FBI, service de renseignement intérieur américain, a rendu public un dossier de plus de 700 pages...

Documentaire 1942-1945, l’histoire oubliée : les goumiers marocains Loin du mépris de l’ancien ennemi, le sentiment de l’oubli et une grande déception sont au niveau de l’honneur...

Documentaire Berlin aller-retour 11 novembre 1989. Avenue Pouchkine, une nouvelle brèche s’ouvre dans le mur de Berlin… Des milliers d’Allemands de l’Est...