Documentaire

Sur la côte sud-est de la Méditerranné se trouve la région historique de la Palestine. Aujourd’hui, elle comprend Israël, la Bande de Gaza, la Cisjordanie, une partie de la Syrie, la Jordanie et le Liban. Pendant des décenies, Les palestiniens et les nations arabes ont combattu pour un état indépendant de Palestine. Pour beaucoup, la Palestine est la terre d’Israël, la terre promise. Aussi bien les Juifs que les Musulmans la revendiquent. De 1517 à 1917, la Palestine a été intégrée à l’Empire ottoman. Pendant 600 ans, la Palestine a existé en tant qu’État multiethnique. Vers 1917/18, pendant la Première Guerre mondiale, les troupes britanniques conquièrent la Palestine, qui devient un territoire placé sous mandat britannique. Cependant, les Britanniques font des promesses contradictoires aux Juifs et aux Arabes pour finalement vaincre les Ottomans, ce qui alimente le conflit du Moyen-Orient qui perdure encore aujourd’hui. Les tensions entre Juifs et Arabes dans la Palestine mandataire britannique ne cessent de croître à cette époque et des affrontements violents s’ensuivent. En 1937, une commission d’enquête britannique conclut que la division du pays en un État arabe et un État juif est la seule voie possible vers la paix…