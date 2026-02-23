Bien que les premières revendications indépendantistes aient émergé dès les années 1930 en Algérie, en Tunisie et au Maroc, c’est véritablement la Seconde Guerre mondiale qui a accéléré le processus. En transformant l’Afrique du Nord en espace stratégique majeur, tant sur le plan territorial qu’humain, le conflit a renforcé les aspirations nationales. Les incohérences, lenteurs et ambiguïtés de la politique coloniale française ont alors nourri un profond désir d’émancipation. Ce film revient sur cette séquence charnière de l’histoire, en donnant la parole à des historiens issus des trois pays concernés, afin d’en éclairer toute la complexité.