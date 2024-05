Conférence

Père de la joaillerie contemporaine, Jean Vendome (1930-2017) est le premier joaillier à reconnaître la beauté graphique des minéraux et à les utiliser, dès 1952, dans des bijoux. Artiste prolifique, il créé plus de 30 000 bijoux durant sa carrière, qui témoignent de son style unique et visionnaire : une grande liberté de formes, allant d’un design épuré à des lignes baroques, mais surtout une utilisation particulière des minéraux. Qui était Jean Vendome ? Quelles étaient ses sources d’inspiration ? Et ses relations avec le Muséum ? Portrait de cet artiste de génie, amoureux des minéraux.