Documentaire



Il est 8h16, à exactement 587 mètres au-dessus de la ville d’Hiroshima. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, une bombe atomique est larguée pour tuer des êtres humains. À cet instant précis, personne ne sait réellement quelles seront les conséquences exactes… Instantanément, un gigantesque nuage en forme de champignon enveloppe la ville d’un voile épais et impénétrable.

Aujourd’hui, le temps est venu pour M. Sunao Tsuboi, Mme Mitsuko Kochi et les autres hibakusha (les survivants d’Hiroshima) de rompre le silence et de libérer leurs mots. Grâce à ces précieux témoignages, nous pouvons reconstituer les premiers instants de ce « juste après » et dire l’horreur d’un lundi que personne n’oubliera jamais, sous ce nuage en forme de champignon.



Un documentaire de Bertrand Collard