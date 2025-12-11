Le 19 septembre 1931, le jour où tout bascula… 20 Millions de morts en tout. Pour nourrir une population sans cesse grandissante et maintenir le développement des industries nouvelles, l’Empire nippon avait un besoin vital de nouveaux débouchés et de matières premières. Le Japon s’engagea donc dans une politique impérialiste de conquêtes et d’annexions territoriales dans toute l’Asie, commencer par la Chine. En revanche s’attaquer ensuite à l’Amérique fut une erreur fatale car le géant jusqu’alors hésitant se dressa de toute sa puissance et jeta ses forces dans la bataille.