Documentaire

Ce film documentaire nous fait entendre et écouter la voix d’Anne Frank qui résonne encore aujourd’hui, pour des millions d’adolescent-e-s. Au moyen d’extraits de son célèbre Journal et d’archives inédites auxquels le Anne Frank Fonds nous a donné un accès exclusif, nous allons plonger dans le quotidien, les joies, les espoirs et les angoisses d’une jeune adolescente de 13 ans, juive, clandestine, cachée, sous l’occupation nazie à Amsterdam. Un témoignage direct, sensible et bouleversant sur l’adolescence. Une extraordinaire leçon de vie pour comprendre comment grandir, comment vivre, quand la barbarie envahit le monde.

Un film d’Alexandre Moix / Produit par Patrice Gellé et Catherine Alvaresse / Une coproduction KM – Bleu Kobalt