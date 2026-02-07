Pour plusieurs générations d’enfants d’immigrés maghrébins nés en France, l’été était synonyme de vacances au Bled.
Depuis les années 70, ce pèlerinage annuel symbolise la double culture de milliers de Français : à la fois l’enracinement en France et l’attachement au pays d’origine.
Partie intégrante du patrimoine national français, les vacances au bled c’est l’histoire intime qui croise la grande histoire, des deux côtés de la Méditerranée.
Documentaire : Bon Baisers du Bled
Un documentaire de Linda Bendali