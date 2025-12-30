Conférence

Le 11 décembre 1940, Aline WUATHION, née à Saint-Denis en 1893 d’un père arrivé de Canton, apprend par une lettre du Chef du Service de l’Instruction publique, Hippolyte Foucque, qu’elle est démise immédiatement de ses fonctions. Elle exerce alors comme directrice de l’école primaire mixte de Bagatelle à Sainte-Suzanne après un parcours scolaire et professionnel brillant.

Cette conférence de Michèle Marimoutou propose de montrer l’originalité de ce parcours féminin dans l’histoire des migrations vers la colonie de La Réunion, un destin individuel qui se heurte aux heures sombres de la Seconde Guerre Mondiale.

Michèle Marimoutou est historienne. Ses travaux ont beaucoup porté sur la diaspora indienne à l’Ile de La Réunion et elle approfondit actuellement des recherches sur les lazarets de la Grande Chaloupe/Ravine à Jaque. En tant qu’historienne, elle est régulièrement invitée dans des Conférences internationales.