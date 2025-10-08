Documentaire

Euphrosinia Kersnovskaïa, dite Frosia, est née en 1907 à Odessa, sa famille a fui la révolution bolchévique et s’est installée en Bessarabie. En juin 1940, l’URSS envahit le pays. Frosia et sa mère sont chassées de leur maison, leurs terres et leurs biens sont confisqués. La jeune femme est arrêtée et condamnée à la relégation en Sibérie.

Commencent 18 années d’errance inouïe : géographique – de la frontière la plus au sud de l’URSS jusqu’au nord du cercle polaire – et au cœur du système soviétique – camps de relégation, travaux forcés, condamnation à mort, évasion… Une expérience qu’elle transcrit en 680 dessins largement légendés et dialogués d’une précision stupéfiante.

Un rare regard de femme qui éclaire sur le rôle du goulag dans l’économie de l’URSS, sur les détails du quotidien des zeks et sur la faim érigée en système. Ses mots et son trait, outre leur qualité documentaire et artistique, offrent aussi une grille de lecture de l’humain dans l’extrême. Elle nous conduit ainsi dans la noirceur de l’histoire soviétique et dans la lumière d’un être d’exception.

Documentaire de Anne Georget (France, 2024, 60mn) disponible jusqu’au 09/12/2026