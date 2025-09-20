Alors qu’Hitler fait face à des frustrations sur tous les fronts, les Japonais sont tenus à distance par les Américains, malgré de lourdes pertes, les dirigeants alliés font face à un nouveau défi. Churchill et Roosevelt avaient toujours été à l’aise de travailler ensemble, mais le dirigeant russe Joseph Staline a ajouté de la tension. Avec l’invasion imminente de la France, les plans élaborés à la conférence de Téhéran étaient pleins de négociations diplomatiques.