Documentaire

Dans les Antilles, l’avion est désormais omniprésent et irremplaçable. En 52 minutes, le documentaire de Pierre Brouwers retrace un demi-siècle d’histoire de l’aviation grâce à de nombreux témoignages et à des images d’archives d’une richesse rare. Pilotes de légende, prouesses techniques, aventure épiques, îles fantômes et touches poétiques font de ce film. une épopée trépidante et romanesque.