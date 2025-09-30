Il avait six ans quand il est… mort pour la France. Découvrez dans cet épisode l’histoire du jeune et...
Premier chasseur monoplan de la Royal Air France, le Hawker Hurricane s’illustra durant la Bataille d’Angleterre. Il fut chargé...
C’est le seul drapeau du monde à avoir été imaginé par un enfant… Découvrez (sans plus attendre) l’histoire du...
Issu d’une prestigieuse famille sicilienne, Ettore Majorana (1906-1938 ?) fut un physicien d’exception, introverti et solitaire, collaborateur d’Enrico Fermi....
Les dictateurs communistes ont marqué profondément l’histoire contemporaine, incarnant des régimes où le pouvoir absolu était concentré entre les...
L’histoire de la contraception est indissociable du nom de Margaret Sanger, une pionnière qui a dédié sa vie à...
Dix ans durant, à partir du milieu des années 1960, des millions de jeunes occidentaux ont rêvé de prendre...
Immortalisé dans le film « Valkyrie » de Bryan Singer sous les traits de Tom Cruise, le colonel Claus von Stauffenberg...
Au début de la Deuxième Guerre, les pilotes volaient encore sur des biplans des années 30. Rapidement l’armée de...
Le 6 juin 1944 les alliés débarquent en Normandie à la suite de plusieurs semaines de combats intensifs et...
Le vol BA 5390 est resté dans toutes les mémoires, et pour cause. Quinze minutes après le décollage, à...
Depuis un siècle, les anciens combattants ont apporté leurs témoignages, des milliers d’heures d’images et d’innombrables photos et documents...
14 juin 1940, les troupes de la Wehrmacht entrent à Paris. C’est le début de l’occupation de la capitale...
Les années 1920, surnommées les Années folles en France et les Roaring Twenties dans le monde anglo-saxon, ont marqué...
La bataille de la Somme, qui opposa Français et Britannique aux Allemands du 1er juillet au 18 novembre 1916,...
A la fin de la guerre, le slogan du gouvernement est » peupler ou périr » : l’immigration transforme...
S’il y eut de tout temps des aventurières, l’une des personnalités les plus originales et attachantes du 20ème siècle...
C’est à l’initiative du Füher que fut lancée la grande contre-offensive dans les Ardennes, le 16 Décembre 1944, mobilisant...
En 1939, Pablo Neruda, alors consul du Chili à Paris, organisa l’émigration de plus de 2000 réfugiés espagnols vers...
A travers la découverte de deux sous-marins allemands gisant au fin fond de la Manche près de 70 ans...
