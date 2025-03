Documentaire

De la fin du XIXe siècle à nos jours, le Moyen-Orient a été le théâtre de luttes acharnées pour la souveraineté et la création d’États. Ce documentaire explore les événements majeurs qui ont façonné la région, de la naissance d’Israël à la montée des résistances palestiniennes, en passant par les conflits entre puissances coloniales et mouvements indépendantistes. Entre négociations diplomatiques et affrontements militaires, il retrace les enjeux politiques et géopolitiques qui continuent d’influencer le Moyen-Orient aujourd’hui.

Réalisé par : Edoardo Malvenuti – Ecrit par : Jean-Jacques Ottaviani