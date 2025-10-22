Documentaire

Vingt ans après sa mort, que reste-t-il de Diana ? Rien n’est prévu, aucun événement, aucune commémoration officielle dans l’agenda de la couronne britannique. Comme il n’existe, à Londres, aucune rue, avenue, école ni hôpital qui porte le nom de la princesse Diana. Seuls « monuments » pour célébrer son souvenir : une aire de jeu pour enfants et un mausolée chez Harrods érigé par Mohamed Al-Fayed, le propriétaire des lieux, en souvenir de son fils, Dodi, dernier amant de la princesse. Ses enfants, les princes Harry et William, sont les seuls membres de la famille royale à l’évoquer, à commémorer sa vie et ses combats.

Pourtant, Diana aura marqué son temps et l’histoire de la couronne anglaise comme nulle autre princesse. Vingt ans plus tard, le fantôme de Lady Di rode encore.

L’occasion pour nous de revenir sur un destin unique et romanesque : celui d’une jeune fille timide qui rêvait d’un conte de fée, d’une épouse trahie qui va se rebeller, d’une icône médiatique qui va mourir traquée par les paparazzis.

Grâce à ses proches, amis d’enfance ou de la dernière heure, collaborateurs, journalistes biographes devenus confidents, nounou des Spencer et à de nombreuses images d’archives rares, certaines inédites, nous dresserons le portrait vrai de Diana. Mariage, naissances, divorce, voyages officiels, accident… Chaque événement sera conté de l’intérieur, dans les coulisses d’une destinée tragique.

Un reportage de Benoit Cressent.