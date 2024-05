Documentaire



Avec l’attention croissante des médias et le début des paparazzis, une nouvelle génération de membres de la famille royale se place à la pointe de la culture populaire. Dans les années 80, le prince Charles épouse Lady Diana et commence à assumer les fonctions d’ambassadeur que leur donnent les titres royaux, en effectuant eux-mêmes des tournées. La reine continue ses voyages, mais à travers un État de plus en plus petit. Au début des années 90, la famille royale est confrontée à des crises et à des tragédies personnelles.