Le 28 juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand, héritier de l’Empire austro-hongrois, et son épouse sont pris pour cible par un groupe de jeunes nationalistes serbes lors de leur visite à Sarajevo. L’archiduc est mortellement blessé au cou et sa femme à l’abdomen. Ce double assassinat va provoquer une onde de choc politique. Revivez cette journée qui a mis le feu aux poudres et ouvert la porte à la Première guerre mondiale.