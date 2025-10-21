Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’impossible enterrement de Staline Par-delà sa mort, en 1953, quelle a été l’emprise de Staline sur la société russe jusqu’à aujourd’hui ? En archives...

Documentaire KGB et CIA : le plus grand duel d’espions Une plongée passionnante au cœur de la guerre froide, ce conflit majeur du XXe siècle. Berlin en fut le...

Documentaire Les progrès du programme Gemini | Trajectory : Histoire de la conquête spatiale La NASA affine ses techniques. Dans les dernières années d’activité de Cassini, ses responsables sont confrontés à un risque...

Podcast Obama, yes he can Personnalité charismatique, slogan impactant, campagne innovante… En 2008, un démocrate s’impose largement dans les urnes face au républicain John...

Documentaire SNCF-Renault : les fantômes de la collaboration « SNCF : le fantôme des trains de la mort ». Dans les années 2000, quelque 600 anciens déportés juifs ont...

Podcast Otto Skorzeny Franck Ferrand nous entraîne sur les traces d’Otto Skorzeny, figure redoutée du Troisième Reich, officier SS et maître des...

Documentaire La guerre du désert La guerre du Désert est un épisode de la Seconde Guerre mondiale, qui s’étend de juin 1940 à février...

Documentaire Ici Lorient, ville morte, on n’entre pas Documentaire historique réalisé en 2003 pour la commémoration des 60 ans des bombardements sur Lorient par l’aviation alliée qui...

Documentaire Une autre histoire de l’Amérique – La bombe atomique (3/10) Dans ce troisième épisode, Oliver Stone analyse les stratégies militaires et politiques qui ont mené au bombardement atomique sur...

Documentaire Les grandes offensives – A l’assaut des canons d’Hitler Le 6 juin 1944, des parachutistes américains se préparent à donner l´assaut contre l´artillerie allemande qui pilonne Utah Beach....

Documentaire Policiers sous l’occupation – Ep1 – Une nouvelle police Une nouvelle police : Après avoir longtemps ignoré la participation même de policiers français à des opérations attribuées à...

Documentaire 1961, la route de l’égalité Au cœur de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, un épisode est méconnu des Français : les...

Documentaire Kamikazes (2-2) Entre 1944 et 1945, 2000 Japonais ont accepté de se sacrifier afin de contrer l’avancée américaine. En pleine guerre...

Documentaire Les héros de la Seconde Guerre mondiale – Dwight D. Eisenhower Qui étaient les généraux anglo-saxons qui ont favorisé la victoire des alliés lors de la Seconde Guerre Mondiale ?...

Documentaire Le cobra, seigneur du désert Le Cobra d’Égypte, le Cobra en chasse, un couple de Cobras, l’accouplement, les rencontres, les charmeurs de Cobras, les...

Documentaire Les remparts de Varsovie, 1943-44 1er Août 1944. Près de deux mois après que les Alliés aient débarqué en Normandie, la jeunesse polonaise se...

Documentaire Uruguay: quarante ans après la terreur L’Uruguay. L’un des plus petits pays de l’Amérique du Sud. Mais celui où s’est inscrit l’une des pages...