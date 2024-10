Documentaire

Dix personnages, dix histoires dramatiques, dix jours extraordinaires, tous menant à un événement historique : la fin de la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. Combinant des reconstitutions à grande échelle et des récits documentaires traditionnels, Ten Days to Victory évoque les derniers instants de la Seconde Guerre mondiale.

Le programme entremêle les histoires de dix personnes très différentes qui ont participé à la libération de l’Europe de l’emprise de la terreur nazIe. Leurs journaux intimes, leurs lettres et leurs interviews donnent un aperçu unique des événements dramatiques qui se sont déroulés au cours des journées les plus captivantes et les plus terrifiantes de l’histoire. Pour ces personnes, comme pour des millions d’autres, la capitulation allemande du 8 mai 1945 marque la fin de tout ce qui a consumé leur vie pendant six longues années.

Ce documentaire a été réalisé à des fins pédagogiques et peut contenir des images qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes une personne sensible, le visionnage de ce documentaire vous est déconseillé.

Réalisé par TIM CONRAD