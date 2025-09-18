Après tant d’années de suprématie allemande, alors que 1942 tire à sa fin, les Alliés commencent vraiment à progresser. Les Britanniques ont fait une percée cruciale en Afrique du Nord, et les Américains ont chassé les Japonais de la Birmanie et de la Nouvelle-Guinée, tandis qu’en Russie, les Allemands se sont retrouvés encerclés, alors que la neige hivernale s’installait sur Stalingrad.