La France, comme tous les autres grands pays industrialisés, connaît de 1945 au début des années 1970 une période de croissance inédite,-Les Trente Glorieuses-, suivant l’expression de l’économiste Jean Fourastié. le pays entre de plain-pied dans la société de consommation avant que le choc pétrolier de 1973 ne mette fin à ces-années faciles-;. Très vite, la France s’enfonce dans une crise économique structurelle marquée par une période de stagnation accompagnée de déséquilibres persistants entraînant une hausse brutale et continue du chômage, de l’inflation et de la précarité.