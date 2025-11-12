Documentaire

Pendant près de 50 ans, des milliers de nouveau-nés ont été arrachés à leurs mères dans les maternités espagnoles. Sous le régime de Franco, médecins, religieuses et institutions auraient organisé un trafic d’enfants, déclarés morts à tort puis “revendus” à des familles jugées plus “morales”.

À travers les témoignages bouleversants de femmes et d’adultes volés, ce documentaire retrace une histoire de mensonge, de douleur et d’espoir. Des associations se battent encore aujourd’hui pour la vérité, aidées par la science et les tests ADN.

Entre justice impossible et mémoire volée, “The Stolen” révèle un drame humain encore méconnu.

Réalisateur : Sandrine Mercier et Juan Gordillo Hidalgo