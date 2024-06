Conférence



Quand le vivant n’est plus, comment lui redonner vie, le présenter et l’exposer ? Riche de plus de 68 millions de spécimens, vivants, fossiles, biologiques, historiques, terrestres ou même célestes, le Muséum national d’Histoire naturelle possède l’une des trois plus grandes collections mondiales d’Histoire naturelle. Comment conserver et restaurer des collections naturalistes patrimoniales ? Quelles sont les techniques actuelles employées ? Quels choix opérer pour présenter les spécimens ?

Reflet de la diversité du vivant et de sa fragilité, ces collections sont à la fois un support de recherche, d’enseignement et d’éducation unique au monde. Elles témoignent également du savoir-faire et du travail minutieux des taxidermistes de l’établissement. Levez le voile des collections du Muséum et de leur conservation.