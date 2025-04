Conférence

À l’heure du changement climatique, le musée, traditionnellement perçu comme un sanctuaire du passé, se trouve contraint de redéfinir ses missions et sa raison d’être. Face à l’urgence écologique, il ne peut plus se contenter d’être un simple dépositaire d’œuvres et de savoirs : il devient un acteur engagé, un espace de dialogue, de sensibilisation et de transformation.