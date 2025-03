Documentaire

A Kpakpa, au Bénin, être intronisé grand chasseur suppose d’avoir tué un grand animal. Mais la chasse n’est plus ce qu’elle était. La disparition des grands animaux menace l’équilibre général de la forêt. La rencontre d’Obalé, jeune chasseur, avec Noël, protectionniste de la nature, amène une certaine prise de conscience des chasseurs alors partagés entre la tradition de la chasse et la protection de l’environnement. Comme tous les jeunes du village, Obalé a l’ambition de devenir un grand chasseur. Alors qu’il prépare son initiation aux pratiques secrètes de la confrérie et de la chasse, il va être confronté à certaines difficultés : Pourra-t-il atteindre son objectif sans transgresser les lois comme le font les braconniers ? Va-t-il collaborer avec les services de protection de la nature ? Le film est au cœur de l’affrontement de deux mondes qui aujourd’hui se doivent de cohabiter dans l’intérêt de la préservation des espèces. Protection de la nature qui tentent de mettre en place des solutions alternatives aux grandes campagnes de chasse dans les réserves, où la disparition de certaines espèces menace l’équilibre écologique des forêts. Ce film nous amènera à évaluer les moyens et solutions mis en place par ces organismes, à travers le questionnement d’un jeune réalisateur lui-même amateur de chasse mais conscient des problèmes environnementaux émergents dans les réserves. Un documentaire de Faissol Gnonlonfin, Vie des hauts production