Documentaire

Chaque année, des feux de forêt, dont les flammes atteignent parfois les 25 mètres de haut, détruisent tout sur leur passage. Dans 90% des cas, ils sont causés par l’homme. Comment fonctionnent les feux de forêt, leur nombre est-il en augmentation, pourquoi certaines régions sont-elles plus menacées que d’autres, pourquoi s’attaquent-ils plus aux villes qu’avant ? Autant de questions auxquelles ce documentaire répond grâce aux témoignages des victimes, des sauveteurs, mais aussi des scientifiques les plus pointus dans le domaine, qui commentent deux incendies qui ont eu lieu à l’été 2009 de part et d’autre de l’Atlantique, aux portes de Marseille et de Los Angeles

Titre : Au coeur du feu – Les colères de la Terre

Un film de Franck Gombert

Production: Eclectic Prod

©Ampersand