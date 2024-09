Conférence

L’origine de l’humanité a toujours été une question fascinante, un croisement entre science et croyance qui soulève des interrogations fondamentales. Depuis des millénaires, les mythes et les religions ont tenté de répondre à cette énigme en proposant des récits cosmogoniques où dieux et forces surnaturelles jouent un rôle central. Ces récits varient d’une culture à l’autre, mais ils partagent souvent une idée commune : l’homme est issu d’une volonté divine, créé pour servir ou accompagner des entités supérieures. Les croyances fournissent une explication symbolique et morale de notre présence sur Terre, donnant un sens à notre existence au sein de l’univers.

À l’inverse, la science, avec son approche empirique et rationnelle, cherche des réponses à travers l’étude des fossiles, de la génétique et de l’évolution. Charles Darwin, avec sa théorie de l’évolution par la sélection naturelle, a bouleversé notre compréhension des origines humaines en montrant que l’homme partage un ancêtre commun avec les autres espèces. Les découvertes paléontologiques et les avancées en génomique ont permis de retracer l’histoire de l’humanité sur des millions d’années, depuis les premiers hominidés jusqu’à Homo sapiens. Selon cette perspective, l’origine de l’homme est le résultat d’un long processus évolutif, façonné par des mutations, des adaptations et des événements environnementaux.