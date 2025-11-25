À quoi ressemblerait le monde qui nous entoure si on le grossissait des centaines, des milliers, ou même des millions de fois ? C’est ce que font les chercheurs de l’UJM à l’aide du microscope électronique, innovation technologique qui a révolutionné notre compréhension du monde. Redécouvrez les objets du quotidien (grains de pollens, textiles, coquilles d’œufs…) comme vous ne les avez jamais vus dans cette conférence avec de nombreuses photos issues des travaux de plusieurs laboratoires de l’Université Jean-Monnet.