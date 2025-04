Podcast

Il est parfois difficile de dépoussiérer des domaines de la biologie et de dépasser les grands noms qui leurs sont associés. Car oui, on a avancé dans la compréhension de l’évolution depuis Darwin, on sait plus de choses sur les microbes depuis Pasteur et l’éthologie ne se cantonne pas aux expériences de Pavlov ! Mais alors du coup, ça ressemble à quoi l’éthologie moderne ?