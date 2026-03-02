Conférence

Plongez au cœur de l’effervescence ! Dans cette conférence captivante, le professeur Gérard Liger-Belair, spécialiste mondial des bulles et des gaz dissous, dévoile les secrets physiques, chimiques et sensoriels qui se cachent derrière un simple verre de Champagne.

De l’instant où la bouteille s’ouvre jusqu’à l’éclatement d’une bulle à la surface, il nous entraîne dans un voyage scientifique fascinant : dynamique des fluides, rôle du verre, phénomènes de dégazage, magie visuelle de la « valse des bulles »… Un monde invisible se révèle, celui qui transforme chaque dégustation en véritable expérience multisensorielle.