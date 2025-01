Conférence

Par Guillaume Lecointre. Professeur et directeur du département systématique & évolution Museum National d’Histoire Naturelle de Paris (75). Pour lui, la classification est faite pour communiquer et pour cela une certaine stabilité est requise. Cependant, la classification en sciences naturelles est scientifique : cela signifie que nous classons les êtres vivants selon certains faits scientifiques, et que les connaissances progressant, la classification change. En réalité, les êtres vivants eux-mêmes varient et changent. Comment classer ce qui change ? Quels ont été – et quels sont aujourd’hui les rapports entre classification et évolution ?On sait que pour Guillaume Lecointre, scientifique impliqué qui fut aussi chroniqueur pour Charlie Hebdo, cette exploration de l’histoire qu’il nous propose, concrète et illustrée, est aussi le support d’une réflexion passionnante, pétrie de rationalité et d’humanisme, sur les relations entre Science et sociétés.