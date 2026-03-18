Le premier à exploiter cette idée, à été Gottlieb en 1976 avec le flipper Canada Dry. Bien que produit à 2885 exemplaires, ce flipper à uniquement été destiné à la France et à été introduit dans le but de lancer la boisson sur le marché français. Avec ses 15 cibles tombantes, ses 4 doigts de flippers et ses 2 bumpers, le flipper a eu beaucoup de succès et Gottlieb réutilisera ce plateau de jeu sur d’autres flipper, notamment El Dorado, Gold Strike, Target Alpha, Solar City et Lucky Strike