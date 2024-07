Documentaire

Enzo Anselmo Ferrari, né le 18 février 1898 à Modène (Italie), où il est mort le 14 août 1988, est un pilote automobile et un industriel italien. Fondateur en 1929 de la Scuderia Ferrari, qui allait devenir une pionnière puis un pilier du championnat du monde de Formule 1, il crée en 1947 la firme Ferrari Automobili, qui conçoit, fabrique et commercialise des voitures de sport de très haut-de-gamme. Surnommé « Il Commendatore » (« le commandeur »), Enzo Ferrari consacre sa vie à son entreprise, devenant une figure historique majeure du milieu du sport automobile sur un plan international. Enzo Ferrari a toujours placé la compétition automobile avant la construction industrielle de voitures de route et c’est par la compétition que Ferrari est devenu un des plus fameux créateurs de voitures de prestige au monde.