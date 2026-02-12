Les chauffeurs de la Drôme étaient des bandits qui terrorisaient les habitants de la campagne autour de Valence et...
La Normandie, un sale moment pour les Allemands.
Stéphane Bern raconte le destin d’une veuve qui a inscrit son nom, qui était celui de son mari, dans...
Ankara, 26 octobre 1943. Ludwig Moyzisch, attaché à l’ambassade d’Allemagne, reçoit la visite nocturne d’un valet de l’ambassade britannique....
Ce documentaire revisite l’histoire du « leader maximo ». Le vrai Castro, pas celui de la légende. Retour en...
Le 16 juin 1963, une jeune femme soviétique s’apprête à entrer dans l’Histoire. Valentina Terechkova, ouvrière textile devenue parachutiste,...
Comment, deux siècles durant, les pouvoirs en place ont fait naître et prospérer le commerce des drogues, envers occulté...
Pour la première fois en France, des documents secrets des archives soviétiques! Le groupe de chasse « Normandie- Niemen » ,...
Au printemps et à l’été 1940, la France subit la plus grosse défaite militaire de son histoire. Le maréchal...
En 1959, un jeune révolutionnaire nommé Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba, à une époque où la guerre...
Albert Londres était l’un des pionniers du journalisme d’investigation en France, né en 1884 à Vichy et mort en...
Pour satisfaire à son projet d’expansion coloniale, l’Allemagne perpètre, à partir de 1904 en Namibie, le premier génocide du...
Dans le secret des plus grandes opérations militaires… Cette série passionnante analyse les opérations sécrètes décisives qui changèrent le...
Juillet 44, 66 North American P-51 Mustang du 332e Fighter Group sont en soutien d’une escadre de bombardement au-dessus...
Silvio Crespi, ministre italien, réclame de nouveaux territoires en compensation de l’effort de guerre. Marie-Jeanne Picqueray fait la découverte...
Mai 1940. Winston Churchill entame les premières semaines de son mandat de Premier ministre du Royaume-Uni dans un contexte...
En juin 1942 les Américains ont disposé leur flotte, comprenant 4 porte-avions, au Nord-Est de l’île de Midway pour...
Le 1er septembre 1939, Hitler donne l’ordre d’envahir la Pologne. Il mobilise d’immenses moyens militaires. Un million et demi...
Ce documentaire n’est malheureusement plus disponible… Alors que les Alliés ont tenté, à l´été 1942 un raid sur Dieppe,...
L’entrée des troupes allemandes en Union soviétique ne marque pas seulement un nouvel épisode militaire de la Seconde Guerre...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site