Podcast Les chauffeurs de la Drôme Les chauffeurs de la Drôme étaient des bandits qui terrorisaient les habitants de la campagne autour de Valence et...

Podcast La véritable histoire de Lily Bollinger, une dame dans le Champagne Stéphane Bern raconte le destin d’une veuve qui a inscrit son nom, qui était celui de son mari, dans...

Podcast L’espion qui vendait les secrets des Alliés aux nazis Ankara, 26 octobre 1943. Ludwig Moyzisch, attaché à l’ambassade d’Allemagne, reçoit la visite nocturne d’un valet de l’ambassade britannique....

Podcast La première femme cosmonaute Le 16 juin 1963, une jeune femme soviétique s’apprête à entrer dans l’Histoire. Valentina Terechkova, ouvrière textile devenue parachutiste,...

Documentaire Histoire du trafic de drogue (2/3) – L’heure des barons Comment, deux siècles durant, les pouvoirs en place ont fait naître et prospérer le commerce des drogues, envers occulté...

Documentaire La formidable aventure de l’escadrille Normandie- Niemen Pour la première fois en France, des documents secrets des archives soviétiques! Le groupe de chasse « Normandie- Niemen » ,...

Documentaire 1940, les secrets de l’Armistice – les enregistrements cachés Au printemps et à l’été 1940, la France subit la plus grosse défaite militaire de son histoire. Le maréchal...

Documentaire CIA, les dossiers secrets – L’espionne qui aimait Castro En 1959, un jeune révolutionnaire nommé Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba, à une époque où la guerre...

Podcast Qui était Albert Londres ? Albert Londres était l’un des pionniers du journalisme d’investigation en France, né en 1884 à Vichy et mort en...

Documentaire Namibie et le 2e reich Pour satisfaire à son projet d’expansion coloniale, l’Allemagne perpètre, à partir de 1904 en Namibie, le premier génocide du...

Documentaire Secrets de guerre – La bataille de l’Atlantique Dans le secret des plus grandes opérations militaires… Cette série passionnante analyse les opérations sécrètes décisives qui changèrent le...

Documentaire Les aviateurs de Tuskegee : l’escadron afro-américain Juillet 44, 66 North American P-51 Mustang du 332e Fighter Group sont en soutien d’une escadre de bombardement au-dessus...

Documentaire 1918-1939 : les rêves brisés de l’entre-deux guerres (2/8) Silvio Crespi, ministre italien, réclame de nouveaux territoires en compensation de l’effort de guerre. Marie-Jeanne Picqueray fait la découverte...

Documentaire Le jour où… Churchill a choisi la guerre Mai 1940. Winston Churchill entame les premières semaines de son mandat de Premier ministre du Royaume-Uni dans un contexte...

Documentaire Juin 1942 : Midway En juin 1942 les Américains ont disposé leur flotte, comprenant 4 porte-avions, au Nord-Est de l’île de Midway pour...

Documentaire 1939, la Pologne en enfer (1/2) Le 1er septembre 1939, Hitler donne l’ordre d’envahir la Pologne. Il mobilise d’immenses moyens militaires. Un million et demi...

Documentaire Champs de bataille – Les bunkers oublies dHitler Ce documentaire n’est malheureusement plus disponible… Alors que les Alliés ont tenté, à l´été 1942 un raid sur Dieppe,...