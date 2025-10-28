Au début des années 90, la Navette Spatiale a fait évoluer la nature des missions vers l’orbite basse terrestre....
Le projet Apollo sur la lune. Présentation de la prochaine génération de navettes spatiales.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la France occupée, la collaboration économique avec les nazis tourne à plein régime....
L’Etat israélien existe depuis plus de 70 ans. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame la naissance du...
Mohandas Karamchand Gandhi est un dirigeant politique, important guide spirituel de l’Inde et du mouvement pour l’indépendance de ce...
La décolonisation se fait en deux phases. La première s’étend de 1945 à 1955 et touche surtout les pays...
Au cours des années 1930 et 1940, des milliers d’Afro-Américains furent victimes de lynchages. Aujourd’hui, les survivants de ces...
La crise des missiles de Cuba est une suite d’événements survenus du 14 octobre au 28 octobre 1962 et...
Cette collection présente quelques-uns des archéologues ou savants européens qui ont, entre la fin du XVIIIe et le milieu...
Le 8 décembre 1941, à quelques heures de l’attaque sur Pearl Harbor, l’armée japonaise envahit la Malaisie et la...
Bonus de cette série de 26 épisodes, principalement narrée par Jean Desailly (Laurence Olivier dans la version originale anglaise),...
Le choc de l’assassinat d’un industriel allemand par l’IRA a condamné au suicide sa femme, l’une de ses deux...
Symbole de la révolution cubaine, le guérillero a porté haut et fort les convictions marxistes et léninistes. Son ambition...
1940 : Winston Churchill qui a 65 ans, et déjà sa carrière politique derrière lui, est seul ; il...
Les Tziganes représentent 10 Millions de personnes en Europe et cristallisent beaucoup de tensions sur leur intégration. Pourtant, on...
Février 2003. Dans 6 pays d’Afrique australe, près de 20 millions d’êtres humains sont au bord de la famine....
Le Black Friday trouve ses origines aux États-Unis et remonte au milieu du XXe siècle, bien qu’il ait évolué...
A sa sortie de Saint-Cyr, Charles de Gaulle est affecté dans le régiment du Colonel Pétain. Il se lie...
Ce documentaire n’est malheureusement plus disponible… Alors que les Alliés ont tenté, à l´été 1942 un raid sur Dieppe,...
En 2014, le FBI, service de renseignement intérieur américain, a rendu public un dossier de plus de 700 pages...
