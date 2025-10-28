Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’évolution de la navette spatiale | Trajectory : Histoire de la conquête spatiale Au début des années 90, la Navette Spatiale a fait évoluer la nature des missions vers l’orbite basse terrestre....

Documentaire Le mystère Renault sous l’occupation Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la France occupée, la collaboration économique avec les nazis tourne à plein régime....

Documentaire La naissance de l’État d’Israël L’Etat israélien existe depuis plus de 70 ans. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame la naissance du...

Documentaire Gandhi, leader historique Mohandas Karamchand Gandhi est un dirigeant politique, important guide spirituel de l’Inde et du mouvement pour l’indépendance de ce...

Documentaire Les débuts de la décolonisation La décolonisation se fait en deux phases. La première s’étend de 1945 à 1955 et touche surtout les pays...

Documentaire La loi de Lynch Au cours des années 1930 et 1940, des milliers d’Afro-Américains furent victimes de lynchages. Aujourd’hui, les survivants de ces...

Documentaire La crise des missiles de Cuba La crise des missiles de Cuba est une suite d’événements survenus du 14 octobre au 28 octobre 1962 et...

Documentaire Les aventuriers de l’Egypte ancienne : Howard Carter (1874-1939) Cette collection présente quelques-uns des archéologues ou savants européens qui ont, entre la fin du XVIIIe et le milieu...

Documentaire 1941 la bataille de Singapour Le 8 décembre 1941, à quelques heures de l’attaque sur Pearl Harbor, l’armée japonaise envahit la Malaisie et la...

Documentaire L’IRA et l’enlèvement de Thomas Niedermayer Le choc de l’assassinat d’un industriel allemand par l’IRA a condamné au suicide sa femme, l’une de ses deux...

Documentaire Che Guevara : le dernier jour d’un révolutionnaire Symbole de la révolution cubaine, le guérillero a porté haut et fort les convictions marxistes et léninistes. Son ambition...

Documentaire 1940, Winston Churchill choisit la guerre 1940 : Winston Churchill qui a 65 ans, et déjà sa carrière politique derrière lui, est seul ; il...

Documentaire Tziganes : origines et persécutions Les Tziganes représentent 10 Millions de personnes en Europe et cristallisent beaucoup de tensions sur leur intégration. Pourtant, on...

Documentaire Malawi : famine en pays de cocagne Février 2003. Dans 6 pays d’Afrique australe, près de 20 millions d’êtres humains sont au bord de la famine....

Podcast D’où vient le Black Friday ? Le Black Friday trouve ses origines aux États-Unis et remonte au milieu du XXe siècle, bien qu’il ait évolué...

Documentaire Que reste-t-il du général De Gaulle ? A sa sortie de Saint-Cyr, Charles de Gaulle est affecté dans le régiment du Colonel Pétain. Il se lie...

Documentaire Champs de bataille – Les bunkers oublies dHitler Ce documentaire n’est malheureusement plus disponible… Alors que les Alliés ont tenté, à l´été 1942 un raid sur Dieppe,...