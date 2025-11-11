Documentaire

En 1940, l’armée allemande disposait de 2400 chars, les Français et les Britanniques de 3200. Sur le plan de l’armement et du blindage, les machines alliées étaient supérieures. Et pourtant, en 6 semaines seulement, Guderian et Rommel appliquant à la lettre le plan de campagne de Von Manstein allaient donner une » leçon de guerre » humiliante à l’état major allié, totalement dépassé.

Il est passionnant et instructif de pratiquer une revue des effectifs et des forces en présence à la veille du 10 mai 1940, premier jour de l’attaque des troupes du IIIème Reich. Elle mettait fin à cette longue période d’attente baptisée » la Drôle de Guerre » parce que rien se passait sur le sol français.

D’un côté les Allemands et leurs chars, les Panzers dont les Alliés surestimaient complètement le nombre et la qualité, mais qui étaient entraînés à combattre en meute. De l’autre, les Français et les Britanniques disposaient eux de chars mieux armés et plus nombreux, mais disséminés au milieu des régiments d’infanterie.

Alors pourquoi, en six semaines, les Alliés allaient-ils être écrasés, encerclés, défaits ?

La raison en est aujourd’hui bien connue. L’état major franco-britannique fut complètement dépassé par la brutalité de l’attaque, le Blitzkrieg, parce qu’il était tout simplement en retard d’une guerre ! Les chars de Guderian et de Rommel sont passés là où ils n’étaient pas prévus qu’ils passent. Aucune contre-attaque d’envergure n’était possible.

Genre : 2nd guerre mondiale

Documentaire : VF