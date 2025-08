Podcast

Réalisant une véritable enquête policière et historique, Antoine Mordacq décrit avec force détails les dernières années de la vie de Georges Mandel, de son arrestation en 1940 à sa mort en 1944, dans un récit haletant et brillant. Ancien chef du cabinet de Clemenceau, Mandel s’impose comme une figure incontournable de la IIIe République. Député centriste, il devient la cible du gouvernement de Vichy en 1940. Non seulement parce qu’il était considéré comme l’un des acteurs ayant amené la défaite de la France, mais aussi et surtout parce qu’il était juif. Accusé à tort, emprisonné en France, il est ensuite déporté par les nazis et envoyé en Allemagne. Ramené en France, il est livré à la Milice, qui l’assassine dans la forêt de Fontainebleau.