Documentaire

De Gaulle fut l’homme que Washington voulait faire disparaître. Pendant trente ans, les États-Unis ont mené une guerre secrète contre lui : pressions diplomatiques, manipulations médiatiques, financement de ses adversaires, et même opérations clandestines.

L’hostilité des Etats-Unis envers le général de Gaulle n’est plus à prouver. Les administrations américaines successives auront tout tenté pour le faire plier sans jamais y parvenir, y compris manipulations médiatiques ou financements clandestins de ses adversaires.

Ce film revient sur les raisons de cet antagonisme grâce à des archives déclassifiées, mais aussi à des témoignages nouveaux. Il est désormais possible de raconter pour la première fois cette guerre secrète qui, de 1940 à 1969, a opposé de Gaulle à la première puissance mondiale.

Un film de Emmanuel Amara