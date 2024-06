Documentaire



Antoine Le Tenneur et Joakim Arlaud reviennent sur la période de 1968 à 1975 qui voit une explosion économique avec le boom du nickel et les prémices de la revendication indépendantiste kanak ! « Boom et bouillonnements – 1968-1975 » c’est le titre de ce documentaire qui nous rappelle l’application des Lois Billotte, les aventures des rouleurs du Nickel, la prospérité vertigineuse ou la construction du village minier de Népoui. C’est aussi l’époque de la contestation et des premières revendications kanak dans les rues avec les Foulards Rouges de Nidoïsh Naisseline, la fin du monopole de l’Union calédonienne et la rupture dans le camp autonomiste ! La fin de l’effervescence économique est aussi marquée par le réveil identitaire kanak et la préparation du festival Melanésia 2000.