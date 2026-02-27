Le 27 octobre 1962, l’avion d’Enrico Mattei s’écrase. Disparaît alors « l’Italien le plus puissant depuis Jules César », fondateur de l’ENI, la société pétrolière italienne, l’homme qui a osé défier le cartel anglo-américain des Sept Soeurs. Le mot « sabotage » circule dans toute l’Italie, mais une enquête expéditive impose la thèse de l’accident. Dans une atmosphère de film noir, le film retrace l’ascension fulgurante de ce franc-tireur, soutien des indépendances des pays colonisés, dont l’audace bouleversa les équilibres géopolitiques de la guerre froide.