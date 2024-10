Documentaire



Scandés par les journaux télévisés quotidiens sur l’enlèvement d’Aldo Moro, les récits des brigadistes membres du commando Moro retracent leurs histoires personnelles d’ouvriers et de paysans, qui révèlent l’histoire ouvrière italienne des années 60, quand tous ceux du Sud de l’Italie vinrent travailler dans les immenses usines de Milan et de Turin. Cette émigration se fait dans des conditions très dures, les ouvriers qui n’ont pas de logement dorment dans la gare après leur journée de travail. Alors dans ces usines naît une révolte qui peu à peu dépasse les syndicats et le réformisme du parti communiste. Les Brigades Rouges se constituent autour de l’espoir d’un conflit ouvert avec le patronat à l’opposé du compromis syndical qui aboutira au « compromis historique » : une alliance de gouvernement entre le PCI et la Démocratie Chrétienne (dont le chef était Aldo Moro).

Réalisateur : Mosco Levi Boucault

Producteurs : Arte France, Zek

Année : 2011