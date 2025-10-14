Nous sommes ici Aux Belles Poules, une ancienne maison close parisienne. C’est le seul établissement dont le décor des...
De son enfance en Allemagne à la rédaction de ce qu’elle souhaite devenir un roman, découvre la vie de...
La Seconde Guerre mondiale a été le terrain de grandes batailles mémorables, comme Barbarossa ou Overlord. Mais derrière la...
L’Amérique envoie pour la première fois un homme en orbite. Des caméras spéciales suivent le lancement de navettes spatiale....
La Luftwaffe, que l’on peut traduire par « l’arme de l’air », désigne les différentes armées de l’air allemandes, depuis la...
La Serbie en 2000, la Géorgie en 2003, l’Ukraine en 2004, le Kirghizstan en 2005. Quatre révolutions « spontanées » qui,...
Pendant la guerre froide, les États-Unis et l’Union soviétique se sont également livrés à une intense lutte d’influence sur le...
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la découverte du Titanic n’a pas été une magnifique ruine surgissant dans...
Le 1er février 1979 marque un tournant historique pour l’Iran : Rouhollah Khomeini, figure emblématique de la révolution islamique,...
Bonus de cette série de 26 épisodes, principalement narrée par Jean Desailly (Laurence Olivier dans la version originale anglaise),...
Systèmes de sécurité très innovants, surveillance constante des gardiens, courants marins infranchissables…
Le front birman, février 1945. Après une bataille de six semaines pour le contrôle de l’île de Ramree, une...
Les services secrets britanniques ont joué un rôle essentiel et stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale, menant des opérations...
\r\n\r\nLes archives volent par les fenêtres. Un Comité de salut public est institué,\r\nréunissant une partie de l’armée et les généraux...
L’attaque sur Pearl Harbor est une attaque surprise de l’aéronavale japonaise le 7 décembre 1941 sur la base navale...
Du 24 au 26 octobre 1944, considérée comme la plus grande bataille navale de l’Histoire, la bataille du golfe...
Le physicien le plus honoré du régime soviétique en fut aussi le dissident le plus inflexible. À travers sa...
Au début du XXe siècle, à Paris, un ancien esclave devenu clown sous le nom de Chocolat triomphe sur...
Au début des années 90, la Navette Spatiale a fait évoluer la nature des missions vers l’orbite basse terrestre....
Paris subit l’occupation allemande entre le 14 juin 1940 (arrivée des troupes allemandes) et le 24 août 1944. Cette...
