Podcast



Pendant quatre années tumultueuses, la ville de Vichy a été le siège d’un des chapitres les plus sombres de l’histoire française moderne. Sous le gouvernement de l’État Français dirigé par le maréchal Pétain, Vichy est devenue le symbole de la défaite et de la collaboration, une période d’infamie profonde pour la nation.

Au lendemain de l’armistice de 1940, qui a mis fin à la bataille de France, la France s’est trouvée divisée. Une partie du pays, incluant Vichy, est restée sous le contrôle direct de l’Allemagne nazie, tandis que l’autre partie, incluant Paris, était occupée militairement. Le maréchal Philippe Pétain, héros de la Première Guerre mondiale et vieillard respecté, est devenu le chef d’un gouvernement installé à Vichy, une ville tranquille située au cœur de la France.

Le choix de Vichy comme capitale de cet État collaborateur n’était pas anodin. La ville était connue pour ses thermes et son atmosphère paisible, loin des troubles de la guerre. Cependant, derrière cette façade de normalité, Vichy est rapidement devenue le centre névralgique d’un régime qui a trahi les idéaux républicains et a coopéré activement avec l’occupant allemand.

Sous le régime de Vichy, de nombreuses mesures antisémites ont été mises en place, incluant la déportation de milliers de Juifs vers les camps de concentration nazis. Des lois discriminatoires ont été promulguées, visant à exclure les Juifs de la vie publique et économique française. Le régime a également cherché à maintenir une apparence de souveraineté nationale tout en étant largement sous le contrôle de l’Allemagne nazie, qui dictait les grandes lignes de la politique intérieure et extérieure.

Vichy est ainsi devenue le symbole de la trahison pour de nombreux Français qui continuaient à se battre pour la liberté sous l’autorité de la France libre du général de Gaulle. La ville elle-même a été transformée, non seulement physiquement par la présence de fonctionnaires et d’organismes gouvernementaux collaborationnistes, mais aussi symboliquement par sa connotation de compromis et de capitulation.

La fin du régime de Vichy est survenue avec la libération de la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les autorités de Vichy ont été destituées, et la ville a rapidement tenté de se défaire de l’ombre de sa collaboration passée. Aujourd’hui, Vichy est surtout connue pour ses thermes et son architecture belle époque, mais l’histoire sombre de cette période reste ancrée dans la mémoire collective française comme un rappel des dangers de la trahison et de la collaboration.

Pourquoi le gouvernement a-t-il choisi de s’établir à Vichy après la défaite, en 1940 ?

Comment les Vichyssois ont-ils accueilli l’arrivée du maréchal Pétain et des hauts dignitaires du régime ? 80 ans après la Libération, les fantômes de l’Occupation planent-ils toujours ?