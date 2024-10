Documentaire



Plus de 40 ans après la catastrophe, que reste-t-il de l’Amoco Cadiz ? Des milliers d’images, une épave, des lois, une sœur jumelle au Brésil… Le 40ᵉ anniversaire de son naufrage est l’occasion de se souvenir ensemble de ce qui fut considérée comme la plus grande catastrophe écologique du XXᵉ siècle. Les fondations de ce film ont quarante ans, cependant cette histoire se construit au présent, elle se vit aujourd’hui à Portsall avec ceux qui étaient là hier et ont encore beaucoup à raconter, avec ceux qui aujourd’hui font en sorte que cela n’arrive plus, elle se revit autour et dans l’épave du navire qui git sur un banc de sable, elle se raconte avec les vigies du rail d’Ouessant mis en place six mois après la catastrophe. Elle se voit dans les images d’hier, la nature bousillée, les oiseaux englués, le grand nettoyage, la solidarité. Elle s’apaise aujourd’hui, filmée dans sa plénitude, temps de contemplation, un peu de calme avant le beau combat et la belle victoire ! Même si L’Erika, le Prestige, L’Exon Valdes, même si la folie des grandeurs des hommes les conduit encore à construire des monstres des mers sans avenir… 40 ans ont passé, la nature a repris ses droits, les années ont tamisé les souvenirs, mais la prudence est de mise : ça peut encore arriver ? Et le courage des oiseaux qui nous montrent la direction du vent…

Réalisateur : Marie Hélia