Podcast

Les 6 et 22 juin 1944, les deux plus grandes opérations de la Seconde Guerre mondiale sont menées par les Alliés et l’Armée rouge. Cette double opération n’est évidemment pas un hasard, mais le fruit d’une coordination entre les forces américaines, britanniques et soviétiques. Pourtant et assez étrangement, alors que nous avons une vision d’une initiative commune, il n’existe aucun organe militaire de commandement intégré. Nous pouvons même affirmer qu’il existait une forme de méfiance entre les Etats-Unis et l’Union soviétique. Que s’est-il donc passé à la conférence de Téhéran à la fin de l’année 1943 ? Quelles sont les grandes différences entre Overlord et Bagration ? Comment expliquer l’énormité de la défaite allemande sur le font biélorusse ? L’Allemagne était-elle vaincue dès l’été 1944 ?